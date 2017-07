Casal de adolescentes, ambos de 16 anos, é preso por enterrar bebê recém-nascido

A Delegacia de Polícia de Hiratsuka, em Kanagawa-ken, divulgou no dia 21 de julho último que prendeu um casal de adolescentes, ambos de 16 anos de idade e que cursam juntos o segundo ano colegial (Koukou). A acusação é de terem enterrado o corpo de um bebê recém nascido. Os dois admitem que cometeram o crime e confessaram que enterraram o bebê logo depois de a adolescente ter dado à luz. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, quando a menina teve o bebê sem ter ido a qualquer clínica ou hospital, e enterrou o recém nascido em um terreno baldio de um bairro residencial em Denawa, no Município de Hiratsuka.

O “pai” do bebê teria contado a um amigo seu que enterrou um bebê recém-nascido. Este contou à sua mãe que por sua vez contou a uma amiga, e esta, finalmente informou o ocorrido à Polícia, no dia 20 de julho último. A Polícia chegou ao cadáver do recém-nascido através de informações colhidas do próprio adolescente que enterrou o seu “filho”. O casal de adolescentes estudam no mesmo Colégio e admitem ter enterrado o bebê logo depois do parto, que não foi realizado em nenhuma maternidade.