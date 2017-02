Carlos Toyota aos 45 anos encara combate de MMA no Brasil

O brasileiro Carlos Toyota, mostra na pratica que os sonhos não envelhecem! Aos 42 anos de idade conquistou o primeiro cinturão na carreira de MMA. Faixa preta de Karatê estilo Kyokushin e Shurin Ryu . Além de faixa preta e professor de jiu-jitsu. ( Veja as fotos abaixo )

Encontro motivos para continuar todos os dias.

Carlos Toyota, Foi o primeiro brasileiro a criar uma equipe de MMA no Japão. A Hard Combat foi fundada em 2003. Carlos Toyota iniciava sua carreira no MMA e sentia necessidade de ter mais atletas para treino e ao mesmo tempo encontrava na comunidade brasileira outros lutadores com talento para o esporte, e que não tinham oportunidade de se profissionalizar, a Hard Combat foi a porta de entrada de muitos lutadores brasileiros no Japão no mundo do MMA.

O esporte mudou minha vida, me deu foco, força para viver e fortaleceu a minha fé.

Passei a rezar mais! Aprendi a escutar e dar exemplos através das minhas atitudes. Tenho alunos que se espelham em mim! Não posso falhar na minha conduta.

A vida de um lutador não é fácil, eu encontro em mim os meus maiores inimigos, abstinência para perder peso, treinar com dor, e aprender com os meus precários erros. Obstáculos são feitos para serem superados, as provações são diárias e as batalhas também. Vou lutar até o último dia de vida na terra, essa é minha missão e estou determinado a cumprir. Conta Carlos.

Já faz um mês que Carlos Toyota está no Brasil treinando na XGYM, no Rio de Janeiro, lugar considerado um dos maiores CT de lutadores do mundo. Carlos Toyota faz questão de lembrar e agradecer o mestre Josuel Distak pela força e apoio que tem dado no treino com os campeões do UFC.

Jacaré, Anderson Silva, Warley Nuguette, e todos os atletas da XGYM. Muito obrigado!

Feliz de estar no meu país “lutando pelo meu sonho”.

Minha primeira luta de MMA no Brasil. No país dos feras! Quem diria que essa história que começou a mais de uma década lá atrás fosse me trazer até aqui.

Estou prestes a completar 46 anos de idade. Deus trabalha na minha vida e ele sabe a hora certa de tudo. Me sinto honrado por essa oportunidade. Minha luta vai ser dia 11 de fevereiro no Ibiraquera, conto com a torcida dos brasileiros.