Cantora brasileira lança novo trabalho com distribuição da Universal Music no Japão

A cantora original de Tokyo, descendente de brasileiro e japonesa, não nega suas raízes e traz um novo conceito sonoro dentro da música Pop japonesa.

Fabiana, traz em seu primeiro single um time reforçado. A canção lançada em julho de 2017, intitulada ONCE AGAIN, lançado pela selo HYPERBACKERS e distribuída pela Universal Music Japan, traz o reflexo da herança da cantora de sangue latino-americano, mixada ao suingue brasileiro à sonoridade Pop do Japão. Uma mistura da qual transita sob influências da música brasileira(MPB, samba, axé, bossa nova), R&B e J-POP.

Com uma voz doce, suave aos ouvidos, juntamente com seus falsetes delicados, Fabiana traz talvez um bom diferencial dentro do segmento J-POP, o que conquistará muitos amantes da música, sem sombra de dúvida.

ONCE AGAIN, é de fato uma música com personalidade da qual traz uma marcação envolvente desde a sua levada percussiva, unidas a sonoridade marcante do piano, instrumento peculiar no J-POP. O swing das guitarras juntamente com os sopros lhe transportará do Brasil ao Japão em questão de segundos ao ouvir o contraste entre a sonoridade da música brasileira, com elementos do pop japonês somados a letra composta no idioma da terra do sol nascente.

O single tem produção assinada por Renato Iwai, talentoso produtor musical, que também tem ganhado seu espaço na produção de diversos artistas japoneses, brasileiros e de outras nacionalidades. Iwai participa da composição, juntamente com a talentosa musicista japonesa Yuria Sonnodo, além de realizar a gravação e mixagem da canção. Os arranjos de guitarras foram comandadas pelo brasileiro Elias Thiago e a música foi masterizada nos Estados Unidos pelo engenheiro de masterização Brendan Duffey.

iTunes Store

https://itunes.apple.com/jp/album/once-again-single/id1250234083?app=itunes&at=10I3LI

recochoku

http://recochoku.jp/album/A1007663696/

Instagram

www.instagram.com/fabiana_singer

Twitter

www.twitter.com/FabianaOfficial

Facebook

www.facebook.com/fabianasingerjapan/