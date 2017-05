Cantor e ex-integrante do grupo KAT-TUN preso por porte de Maconha

Kouki Tanaka, 31, cantor, ex-integrante do grupo KAT-TUN e residente no bairro de Fukazawa, distrito de Setagaya-ku, Tokyo, foi preso por volta das 18:50 do dia 24 de maio último por porte de maconha que foi encontrado dentro do seu carro.

Segundo a Polícia Metropolitana de Tokyo, o cantor foi preso quando um policial em patrulha, pediu a Kouki para que parasse o carro para lhe fazer algumas perguntas. Foi durante o interrogatório que o policial percebeu que havia maconha no assento do co-piloto.

Kouki Tanaka estava dirigindo o carro sozinho e não parecia que estava sob efeito de drogas. Ele nega o crime e declarou que a Maconha não era dele.