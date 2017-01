Câmera do Google Tradutor agora traduz palavras japonesas

TÓQUIO (IPC Digital) – Nesta semana, mais um idioma ficou disponível dentro do recurso de uso da câmera (Word Lens) do Google Tradutor: o japonês.

Se você precisa ler algo escrito no idioma japonês e não consegue traduzir, use o aplicativo feito pela gigante de Mountain View e a câmera de seu smartphone para desvendar o “mistério”.

Antes da nova atualização, era possível traduzir o idioma japonês pelo bloco de texto ou ao tirar uma foto dentro do app. A partir do update mais recente, no entanto, as frases e palavras são automaticamente reconhecidas e traduzidas, sem precisar registrar o conteúdo. Porém a tradução instantânea de ou para japonês funciona apenas com o inglês. Mas, mesmo sendo em inglês, por enquanto, já facilita muito!

Embora a atualização esteja chegando lentamente à Google Play e Apple App Store, é possível baixar o APK ( via APKMirror ) e aproveitar antes da hora.

FONTE: TECMUNDO