Caixa para receber bebês abandonados por mães anônimas faz dez anos salvando mais de 120 vidas

Chamado de “Akachan-posuto” (posto de correios de bebês) ou “Kounotori-no-Yuricago” (o berço da cegonha), a iniciativa de se implementar um sistema de recebimento de bebês indesejados por uma caixa onde as mães podem colocar os seus filhos anônimamente, faz 10 anos no dia 10 de maio deste ano e já recebeu mais de 120 recém-nascidos ao longo desses anos.

A caixa fica na entrada do Hospital Jikei, localizado na cidade de Kumamoto, na província do mesmo nome. Assim que o bebê é colocado na caixa, uma enfermeira vem imediatamente recolher o recém-nascido. Essa iniciativa do Hospital de Kumamoto é a única do tipo em todo o Japão.

Apesar do debate interminável se seria a melhor opção para os bebês, e sob críticas de que “o número de bebês abandonados vai aumentar por causa da iniciativa”, ou de que “está se roubando o direito dos filhos de conhecerem os seus pais”, a iniciativa tem conseguido sobreviver até hoje como a “última alternativa para salvar vidas recém nascidas”, e tem revelado que as mulheres marginalizadas por gravidez indesejado continuam existindo no Japão.

Segundo as estatísticas, o número de bebês deixados na caixa sempre oscilou em torno de dez recém nascidos por ano, embora em 2008 tenha havido um record de 25 bebês. A caixa foi implementada para os recém nascidos, mas houve casos de terem sido deixadas crianças maiores.

Entre os casos em que se conseguiu ter comunicacão com a mãe, a “falta de condições econômicas” e “por ser solteira” foram os motivos mais frequentes do abandono dos filhos. Pelo menos 11 bebês eram portadores de alguma deficiência e 57 haviam nascido no carro ou em casa.

Ao mesmo tempo que já houve bebês deixados junto com cartas cujo o conteúdo diz coisas do tipo: “nós dois somos estudantes e não temos condições de criar. Não registramos o neném, mas ele tinha um nome pelo qual o chamávamos”, houve também casos em que o bebê tinha absorvente menstrual no lugar das fraldas.

Mães de todo o Japão tem vindo a Kumamoto para colocar seus bebês na caixa. O departamento encarregado pelos bebês abandonados no hospital diz que em muitos casos, a caixa realmente serviu para salvar vidas que estavam em situações de grande risco, mas ao mesmo tempo admite que houve casos em que o bebê foi abandonado simplesmente por que a mãe optou pela sua “felicidade egoísta”.