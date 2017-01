Café da Hello Kitty por período limitado

OSAKA (IPC Digital)-Dica de passeio: o café da Hello Kitty funcionará em Osaka no período entre 14 de janeiro a 26 de março. Os pratos também são decorados com o Dear Daniel, namorado da Hello Kitty. Confira alguns pratos:

Combo de dois hambúrgueres (2.280 ienes)

Udon com fragrância de Yuzu (vem acompanhado de um inarizushi – 1.180 ienes)

Torta de maça (vem com caneca que pode ser levada como brinde – 1.480 ienes)

Tortilla (1.400 ienes)

Estrogonofe de carne (vem com caneca que pode ser levada como brinde – 1.480 ienes)

Smoothie de chocolate (830 ienes)

Latte quente (680 ienes)

Serviço:

Hello Kitty Cafe

Endereço: THE GUEST cafe & diner, Shinsaibashisuji, Chuo-ku 1-6-1 2 andar cidade de Osaka

Horário de Funcionamento: das 10:00 as 21:00 (Last order 20:00 e 20:30 para bebidas). No último dia (26 de março) o café fechará mais cedo (18:00, last order 17:30)

Fonte: Rocket News 24