Café coruja no Japão vira atração em Tóquio

Este é o café da Floresta da Coruja de Tóquio, o local é bastante frequentado por moradores locais e turistas. As corujas são fotografadas e acariciadas pelos clientes. Acreditasse que esse ato traga fortuna ao Ano Novo. Essa superstição existe no Japão a mais de 1000 anos.

Fukurō – a palavra japonesa para a coruja – o animal é sinônimo de boa sorte ou a proteção no país. O site do café Akiba Fukurou promete aos clientes uma experiência relaxante as corujas são como terapia para “corações de pessoas cansadas”.

Segundo ambientalistas corujas têm audição aguda e visão de aves de rapina. As corujas são caçadoras. “É cruel negar aos animais selvagens a oportunidade de satisfazer suas necessidades básicas de comportamento, confinando-os intensamente e expondo-os ao constante assédio humano”.

Rob Laidlaw, diretor executivo da organização de caridade Zoocheck, diz que ambientes de café animal podem causar “estresse crônico, estados emocionais negativos e deterioração da saúde física”, o que poderia deixar as corujas agressivas.

Embora o “café da coruja” tenha alvará especial para funcionar, alguns grupos de proteção aos animais dizem que essa pratica violam exigências legais do bem-estar, restringindo as corujas interrompendo os ciclos naturais do sono mantendo as acordadas durante o dia.