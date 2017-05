Caças chineses obstruem missão de avião de patrulha norte-americano no Mar da China Meridional

A Marinha dos EUA anunciou no dia 27 de maio último que dois caças chineses J10 obstruíram o vôo de um avião de vigilância e patrulha norte-americano P3.

Os movimentos de obstrução dos chineses contra o avião norte-americano foram muito próximos e colocando a segurança em risco. Um dos caças chineses chegou a ficar a uma distância de 180 metros do P3 norte-americano, circulando-o várias vezes.

O avião militar norte-americano precisou restringir a sua capacidade de vôo para evitar situação de risco maior. O comandante da Marinha norte-americana Gary Ross qualificou a ação militar chinesa como de “alto-risco e não-profissional, ameaçando a segurança”.

Esse incidente aconteceu no dia 24 de maio, mas no dia 17 de maio último, já havia ocorrido o mesmo tipo de acontecimento. No incidente do dia 17, dois caças chineses Su30 obstruíram a missão de vigilância de um WC135, avião que mede á radioatividade no ar.

O comandante Gary Ross declarou que as Forças Armadas norte-americanas continuarão a investigar o caso, e fará u protesto ao governo chinês través de vias apropriadas. “Os EUA continuarão mantendo as suas ações militares de rotina no espaço aéreo internacional seguindo as leis internacionais”, concluiu.