Brasileiros são presos por suspeita de fraude em acidente de carros

NAGANO- No dia 19 ( quint ) 4 brasileiros e dois japoneses foram presos pela polícia de Komagane/ Nagano. Segundo a polícia o grupo já estava sendo investigado desde 2016, por envolvimento em fraude de seguros de carros. Carlos Alberto Suzuki Almeida ( Beto ) 44 anos, mais 3 menores brasileiros e dois japoneses, Yoshi Katsumi 38 e Hiro Wada, 27, foram detidos sob suspeita de participarem de uma quadrilha que fraudava acidentes de carros para receber os seguros. O último golpe da quadrilha teria acontecido no sábado passado (14) em uma montanha da região da cidade de Komagane, um caminhoneiro japonês teria ligado para polícia depois de ter visto a quadrilha, chocando os carros várias vezes um contra o outro. O caminhoneiro informou a polícia o local do acidente e os modelos dos carros envolvidos no suposto acidente. Minutos depois o japonês Hiro Wada ligou para a polícia informando que tinha sofrido um acidente e pedindo ajuda. Quase uma semana depois da ocorrência a polícia prendeu os envolvidos para averiguação. O caso continua sendo investigado.

FONTE:Komagane News