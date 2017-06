Brasileiros representam o Jiu Jitsu na Coréia do Sul

Fotos Fighters Life in Japan

DUMAU KOREA Jiu Jitsu International Championship 2017

Realizado neste último domingo na capital coreana Seul grande campeonato internacional reunindo os melhores da Coréia , estiveram presentes também brasileiros, americanos e japoneses. Grandioso campeonato que reuniu mais 1100 participantes na arena JAMSIL, situado ao lado do complexo olímpico e estádio que sediou a abertura dos jogos de 1998, ginásio na qual comportou 10 áreas de lutas divididas entre categorias de crianças, jovens, adultos e veteranos. Organização coreana sob supervisão do presidente da ASJJF Edison Kagohara contou com arbitragem brasileira e japonesa também.

Yoski Suto (Impacto Jiu Jitsu) e Dayana Huruta (Kussano Team) foram os únicos lutadores brasileiros do Japão no evento.

Arbitros brasileiros, japoneses e coreanos



Yoski acumulou a função de árbitro e competidor, competiu na categoria faixa preta ultra heavy por não haver lutadores de seu peso e categoria, lutando com adversários de aproximadamente 20 quilos a mais conquistou o segundo lugar nesta.

A lutadora da Kussano Team Dayana Huruta venceu em sua categoria (Faixa Azul Leve) e absoluto com duas finalizações conquistando o double gold da competição.



Brasileiros são vistos em todos os lugares do mundo e na Coréia do Sul não foi diferente, conhecemos André um faixa roxa fazendo mestrado na capital Coreana.



André diz:

¨A Coréia evoluiu muito em 5 anos em breve teremos vários faixas pretas que vão dar trabalho no jiu jitsu finaliza¨