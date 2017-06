Brasileiros do Taekwondo se classificam para o Nacional Junior

Fotos Rocha Taekwondo

No último dia 04 foi realizado em Yamanashi-ken o Higashi Nihon Junior Taekwondo Championship, que é uma seletiva para os atletas disputarem o campeonato nacional Junior (Zen Nihon).

Nesse campeonato, os 3 primeiros colocados garantem a vaga para disputar o maior campeonato de Taekwondo no Japão, o Zen Nihon, que será realizado em Nagano nos dias 29 e 30 de julho.

O evento teve a participação de várias academias japonesas, e somente a participação de uma equipe brasileira, a academia Rocha de Taekwondo. Só participam desse evento academias filiadas à All Japan Taekwondo Association, que é a única federação no Japão reconhecida pela WTF (Federação Mundial).



A academia Rocha de Taekwondo participou com 6 atletas obtendo resultados surpreendentes no campeonato, sendo 3 campeões e 03 vice-campeões, garantindo as 06 vagas para o campeonato nacional.

Confira os resultados:

Campeões: Marcelly Shimizu (Empreiteira Nexas), Juliana Saito (Kuruma Yasui) , Alysson Belini.

Vice-campeões: Larissa Tadokoro (Work Relation / Job Net Japan), Isabelly Rocha e Victor Saito.

Os atletas fazem parte do Projeto Futuro Olímpico 2020/2024 que consiste na parceria com empresas brasileiras no Japão.

***Essa foi a 2º edição do Higashi Nihon Junior e a primeira vez que teve participação de brasileiros, sendo os primeiros medalhistas nesse evento.

Os técnicos da equipe foram: Mestre Rocha e Professora Kelly Rocha.

Fonte: Kelly Rocha