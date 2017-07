Brasileiros do Taekwondo garantem vaga no nacional 2018

Credito Fotos Rocha Taekwondo

A equipe Rocha de Taekwondo participou neste domingo dia 30 de Julho o campeonato nacional Junior de Taekwondo (Zen Nihon) na cidade de Matsumoto em Nagano.

Participaram do evento 6 atletas da academia, obtendo o resultado de 3 medalhas de bronze com o atletas: Victor Saito (Mozaiko Modas), Juliana Saito (Kuruma Yasui) e Marcelly Shimizu (Empreiteira Nexas). Esses atletas além de medalharem na competição garantiram a vaga para disputarem o nacional no próximo ano sem a necessidade de disputarem a seletiva regional.

Dir. Marcelly, Juliana e Victor

Os atletas treinam na academia Rocha de Taekwondo com o mestre Rocha e a professora Kelly Rocha e tem um acompanhamento de coaching com Marcos Toyota (Criando Metas).

Esses atletas fazem parte do Projeto Futuro Olímpico 2020/2024 em parceria com a revista RochaMag e empresas anunciantes.

Na próxima semana (06/08) a equipe estará em Kyoto participando do Kukkiwon Cup Japan.

Fonte: Kelly Rocha