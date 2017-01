Brasileiro sofre infarte e os amigos criam campanha para ajudar no tratamento

No dia 20 de janeiro o brasileiro Rubens Maeda, sofreu um infarte e foi socorrido às pressas e levado ao hospital.

Maeda é conhecido na comunidade brasileira por sempre apoiar os eventos e ajudar as pessoas.

Dessa vez quem precisa do apoio da comunidade é ele. A iniciativa dessa campanha partiu da amiga brasileira Julia Mayumi Yamashita.

Uma rifa beneficente, foi organizada com a ajuda dos amigos.

Todos os prêmios foram doados com muito carinho por parceiros, amigos, empresários, e pessoas próximas.

A rifa parte do número 1 até 300. Cada número custa 1000 yenes

Por favor para pedir o(s) número(s) via inbox no Facebook Julia Mayumi Yamashita.

① Banco Correio

10940-25650291

ヤマシタ ジューリア マユミ

② Por favor enviar foto do comprovante do depósito,

para facilitar a confirmação do depósito。

A união faz a força. Julia agradece a colaboração.