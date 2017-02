Brasileiro que cultivava maconha no apartamento em Osaka é preso

OSAKA- Um morador da cidade de Higashi-Osaka, de nacionalidade brasileira, Marcio Ichiwatari Shigemitsu (38 anos), desempregado, foi preso a acusado de cultivar cannabis (maconha) em sua casa, informou o canal MBS de televisão.

De acordo com o Departamento de Controle Antidrogas do Distrito de Kinki, foi encontrado com o brasileiro 117 gramas de maconha, e 20 plantas da ervas cannabis cultivadas em vaso. Segundo a policia, Marcio, estaria cultivando as plantas a quase um ano.

O Brasil assumiu a acusação e disse cultivar cannabis para consumo. Os investigadores, descobriram uma quantidade de cannabis seca pronta para consumo. O Ministério Público também está investigando se existe outros envolvidos.