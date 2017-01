Brasileiro publica livro contando sua experiência com o filho autista no Japão

Intitulado como; A técnica vence a força… E o amor vence tudo. O livro conta a saga de uma família que se descobre em uma situação nova e desconhecida após o diagnóstico de autismo de Kenzo Karakawa, filho do casal. Narrado através do ponto de vista do pai (Will).

O leitor viaja junto nesta grande aventura onde Kenzo através do jiu-jítsu se torna o protagonista de uma bela campanha idealizada pelo pai Will Karakawa, Autismo+ Jiu-jitsu= Potencial. Antes do livro ser publicado a história do filho Kenzo e do Pai Will, foi destaque na Revista SUPER VITRINE edição especial Dia dos Pais. CLIQUE E VEJA TAMBÉM

Saiba mais detalhes do livro abaixo.

O livro conta uma emocionante história sobre coragem e perseverança. Onde o amor derruba todas adversidades.

Os interessados podem adquirir o livro nas lojas da amazon (Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália) Em duas versões, digital e impressa (tradicional) essa mais completa.

Por enquanto no Brasil ainda somente a versão digital. No Japão o preço é de ¥2.517 com frete incluso. Will planeja fazer uma festa de lançamento em breve. Link para comprar clique aqui

Na foto o primeiro exemplar entregue nos Estados Unidos

( Luiz Lima , Califórnia)