Brasileira teve a casa invadida e bens confiscados pela prefeitura por causa de impostos atrasados

A brasileira Luiza Lima, vive em Shizuoka, ela relata um drama que viveu recentemente, a casa dela teria sido invadida por funcionários da prefeitura.

Luiza conta que os cobradores de impostos invadiram sua residência no dia 28/2 às 6:45 da manhã. Ela diz que tem dívidas e não são poucas, mas as dívidas com a prefeitura, o esposo estava pagando conforme o acordo feito com a própria prefeitura e faltava pouco para terminar a declaração de imposto, juntamente com um contador para apresentar uma nova posição para prefeitura para a efetuação dos pagamentos.

“Quanto a cobrança da dívida não tenho o que comentar pois, nós temos essa dívida, e estamos pagando, mas o que está me incomodando foi a maneira como foi feita essa cobrança, eles nos trataram como se fôssemos criminosos e que estivéssemos fazendo algo de muito errado, até revistaram a mochila escolar dos meus filhos para ver se não tínhamos escondido dinheiro”. Conta Luiza.

De acordo com o testemunho da brasileira, ela diz sentir vergonha dessa situação e que as coisas se tornaram uma imensa bola de neve, no inicio não sabia como funcionava o sistema de impostos no Japão e quando viu já estava com uma divida muito acima do que poderia arcar. Atualmente está sendo orientada e tendo suporte o que está facilitando muito o entendimento, mas ela sempre ouve muitas histórias parecidas com a dela.

” Espero que esse relato possa ajudar outros brasileiros, e que eles não deixem acontecer o que aconteceu comigo e a minha família”.