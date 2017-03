Brasileira presa nas Filipinas fala pela primeira vez ( Assista a reportagem...

Brasileira presa nas Filipinas por tráfico diz: ‘Não vou ficar aqui 40 anos’

Yasmin Fernandes, 20, foi detida em 15 de outubro do ano passado, ao chegar ao aeroporto em Manila. Foram encontrados 5,8 kg de cocaína em sua mala.

Há quase cinco meses, a brasileira Yasmin Fernandes está presa nas Filipinas acusada de tráfico de drogas. Os correspondentes internacionais do Fantástico no Japão Marcio Gomes, Mariana Aldano e Luciano Tsuda foram até a capital, Manila, conversar com a goiana, de 20 anos. Eles também mostram a dura realidade do país desde a posse de um presidente que declarou guerra total às drogas e lidera uma política de extermínio a traficantes e até mesmo usuários.

Yasmin foi presa em 15 de outubro de 2016, ao desembarcar no aeroporto Ninoy Aquino, em Manila. Saía de São Paulo, num voo que fez escala em Dubai, nos Emirados Árabes, antes de chegar às Filipinas, país formado por diversas ilhas ao sul da China. Na mala, foram encontrados 5,8 kg de cocaína, escondidos num forro acolchoado. O policial que participou da ação conta que Yasmin ficou surpresa quando foi abordada. Veja na reportagem. ASSISTA AO VÍDEO (Fonte: Fantástico)

