Brasileira pede ajuda para Pai e Mãe que estão com cancer. Saiba como ajudar.

Brasileira pede ajuda para Pai e Mãe que estão com cancer. Saiba...

No programa da Rádio IPC NO AR, transmitido ao vivo no dia 28, quarta-feira, o apresentador Jhony Sasaki entrevistou a brasileira Carol Yama, 22 anos, moradora de Nagano.

Sara, a mãe da Carol foi diagnósticada com cancer de mama em setembro de 2016 e hoje se encontra em estado avançado. Seu pai, Ricardo Yama, também foi diagnósticado com cancer de pulmão no início deste mês.

A família sem condições financeiras para arcar com as despesas médicas, contas atrasadas e manutenção da família, Carol pede ajuda a comunidade brasileira.

COMO AJUDAR::..

Nagano-ken, Iida-shi, Kanaenagokuma, 2061 Nagokuma, Haitsu B. 〒395-0804

Telefone para contato::..

080-4066-4963 (Carol)

Dados bancários::..

Banco: JP BANK

Nome: YAMA RICARDO MINORU

Agencia: 11100

Conta: 36852591