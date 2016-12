Brasileira é acusada de dar golpe com passagens aéreas ( Veja o vídeo )

Brasileira é acusada de dar golpe com passagens aéreas ( Veja o...

Na tarde do dia 28, quarta-feira, dezenas de brasileiros, descobriram que foram vítimas de um golpe que já estava sendo planejado a meses. ( Veja o vídeo abaixo )

Era bom demais pra ser verdade! O pacote de viagem oferecido pela Ásia Classic Turismo, incluía, passagem aérea de ida e volta (Nagoya- Thailandia) e 18 dias de estadia em hotel, mais guia turístico. Tudo isso pelo valor de 80 mil ienes, muito abaixo do mercado. A brasileira Nayara Brito (30), dona da agência, está sendo acusada, de estelionato pelas pessoas que compraram o pacote de turismo.

Higor Morita, foi uma das vítimas e conta que comprou o pacote de viagem em setembro. Segundo ele, Nayara Brito, começou agir de forma estranha nos últimos dias, mudou duas vezes o itinerário da viagem e chegou a dizer que o voo seria cancelado, mas como as pessoas começaram a reclamar, ela seguiu adiante até o fim com a mentira. Ele ainda diz que o telefone da suposta empresária estava cortado.

Nayara prestou depoimento no posto policial do aeroporto Internacional de Nagoya Centrair. Durante o depoimento, a brasileira pediu pra fazer uma ligação onde supostamente pede dinheiro emprestado para outro brasileiro dono de uma loja de carros, para reembolsar os clientes lesados. A conversa foi gravada por uma das vítimas. Nayara se contradiz várias vezes, chegou a dizer que foi roubada por uma funcionária. Mas quando pediram pra ela mostrar o saldo da conta particular ela se recusou.

O golpe pode ter alcançado o valor de 3 milhões de ienes.

Outro detalhe que chamou atenção dos policiais é que Nayara teria usado o nome e os dados de um cliente para fazer reservas de outras passagens.

Segundo a companhia aérea, as reservas foram feitas, mas não foram pagas, e os bilhetes eletrônicos eram falsos. A polícia está investigando o caso e deu o prazo de 48 horas para Nayara devolver o dinheiro as vítimas. A polícia acredita haja mais pessoas envolvidas no esquema. Nayara está impedida de deixar o país.

Para os brasileiros o sonho de passar o feriado na Thailandia se tornou um pesadelo. Veja os vídeos e fotos dos comprovantes de pagamentos