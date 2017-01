Brasileira de 20 anos de idade é presa nas Filipinas com cocaína ( Veja o vídeo )

Brasileira de 20 anos de idade é presa nas Filipinas com cocaína...

Faz 3 meses que a brasileira Yasmin Fernandes da Silva (20) foi pres por tráfico de drogas.

O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Manila está prestando assistência consular mas entende que a situação é muito complicada, o país vem endurecendo o regime no combate às drogas.

A brasileira foi detida no terminal 3 do Aeroporto qInternacional Ninoy Aquino (Naia), em Manila, por supostamente levar 6,2 kg de cocaína dentro de um travesseiro preto que estava em sua bagagem, segundo o Grupo Intergovernamental de Intermediação de Drogas (IADITG). Yasmin embarcou em São Paulo e chegou a Manila em um voo com escala em Dubai, segundo a polícia.

Brasileiros executados

Dois brasileiros foram executados por envolvimento com o tráfico na Indonésia. Em janeiro de 2015, o brasileiro Marco Archer foi executado após ser condenado por narcotráfico. Em abril do mesmo ano, foi a vez de Rodrigo Gularte. Ambos foram executados na prisão de Nusakambangan.

Endurecimento

Mais de 3,5 mil pessoas foram mortas pela polícia em operações contra as drogas desde que Rodrigo Duterte se tornou presidente, em julho do ano passado. Quase todas foram baleadas ao resistir à prisão.