Brasileira conta porque quer retornar ao Japão

A brasileira Renata Carvalho, mora em Bauru SP. Ela e a família já viveram no Japão. Renata conta que está muito difícil conseguir o visto para retornar ao país.

E-mail de Renata

A primeira fez que estive no Japão, ficamos 2 anos, eu, meu marido e um filho de 2 anos. Meu filho não se adaptou e tive que retornar com ele ao Brasil. Minha sogra ficou com meu filho para que eu e meu esposo pudéssemos trabalhar no Japão.

Essa foi uma das piores fases da minha vida. Mas foi justamente isso que nos deu forças para alcançar o nosso objetivo. A vida no Japão era dura, trabalhávamos na Suzuki em Sagara, na linha de montagem.

Retornamos ao Brasil e ficamos 1 ano, compramos casa, tentamos um negócio próprio, mas não deu certo, por isso retornamos mais uma vez ao Japão. Desta vez,o meu filho já estava com 5 para 6 anos, então a adaptação foi mais fácil.



Ficamos 4 anos, já tínhamos uma certa estabilidade, conseguimos apartamento do estado (aluguel mais barato). Mas dessa vez não conseguimos guardar dinheiro. Foi quando descobri que estava grávida, fiquei sem chão, não estava nos nossos planos, então decidimos retornar ao Brasil, em 2008, pouco antes da crise.

Hoje queremos retornar ao Japão, por vários motivos. Acredito que lá daremos uma vida melhor aos nossos filhos (minha filha tem 9 anos, e está no quarto ano do ensino fundamental e ainda não sabe ler e nem escrever). O meu filho, pelo segundo ano está fazendo cursinho para o vestibular, para uma faculdade pública.



Atualmente somente o meu marido trabalha, temos um gasto fixo de despesas como: água, luz e telefone, que chega em média a R$500,00, não posso dar estudo de qualidade para os meus filhos e passamos o mês rezando para que ele acabe logo. Não temos lazer e dificilmente saímos para passear, o custo de vida no Brasil ficou muito caro comparado com 9 anos atrás.

Hoje a nossa intenção é morar no Japão, por quanto tempo Deus, nos permitir.

Todos que conhecemos estão voltando para o Japão, o principal motivo é a instabilidade e a crise que o Brasil está passando, a falta de emprego, segurança, saúde e educação.

Agora já faz 40 dias que dei entrada no visto, gastamos no total uns R$4.500 com documentação, visto e passaporte.

Essa espera é uma tortura, estamos de mão amarradas, não posso resolver nada, tudo em função do visto.

Tem alguns grupos no Facebook sobre o visto japonês, e todos estão na mesma situação. Nesses grupos você poderá tirar mais informações, sobre a demora na liberação e as dificuldades da espera.

Outra dificuldade que vejo é que muitos casais querem voltar, mas os filho são yonsei.

Qual a idade limite para um yonsei entrar no Japão, com os pais?

O que é e para que que serve a elegibilidade?

Espero que a nossa situação se resolva.

Muito obrigada. Renata Carvalho, de Bauru SP.