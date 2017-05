Bônus de Verão sofre redução pela primeira vez nos últimos cinco anos

Segundo o que foi apurado pelo Jornal Nikkei Shinbun, o valor médio do bônus de verão deste ano sofreu redução de 2,75% em relação ao valor médio pago no ano passado, e foi de 839.560 ienes. Este é o resultado intermediário sobre o que foi apurado entre as empresas de todos os ramos até o dia 9 de maio.

É a primeira vez que o bônus sofre redução nos últimos cinco anos. Apesar de manter o nível anterior ao choque do Lehman Brothers, em 2008, através da melhoria do performance da economia japonesa em geral, o valor foi baixo em relação aos últimos anos devido ao efeito da recente alta do iene, que vem impactando negativamente as exportações, principalmente no ramo de automóveis.