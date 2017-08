Bombeiro é preso por porte de maconha

CHIBA – Dois homens foram presos por porte de maconha na cidade de Kashiwa, em Chiba. Um deles é bombeiro.

Foram presos, Yuuki Maruyama (28) que faz parte do Corpo de Bombeiros de Saitama Tobu, e Hiroki Igarashi (29).

Um policial que fazia a ronda, achou estranho o carro estar parado com os dois homens e checou o interior do veículo. Ele encontrou 4 pacotes com 2 gramas de maconha.

Igarashi confessou que portava drogas no carro, mas Maruyama, que é bombeiro, disse que não sabia da existência da maconha no veículo.

O Corpo de Bombeiros de Saitama Tobu pediu sinceras desculpas, disse que é um crime que jamais poderia ter acontecido e vai tomar as providências necessárias.