Experimentem esse delicioso Bolo de Menta com Coco (com cobertura de Nutella!)

Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um Bolo de Menta com Coco, coberto com Nutella e Coco! É uma receita bem comum aqui na Itália e fica uma delícia! Talvez vocês tenham um pouco de dificuldade em encontrar o xarope de menta no Brasil, mas caso saibam onde comprar deixem aqui nos comentários tá bom? No Japão podemos usar aquele xarope que vai no “Kakigori” 😉

