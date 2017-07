Baskin Robbins lança no Japão pizza de sorvete

A Baskin Robbins 31 lança hoje, dia 21, a “pizza de sorvete”. Um dos conceitos do produto é consumir o sorvete com as mãos.

Essa novidade vai fazer parte do cardápio fixo e tem duas opções de sabores: Double Chocolate (ダブルチョコレート) e Loveberry Special (ラズベリースペシャル). O preço de venda é de 2,600 ienes (valor com imposto. O valor pode variar de acordo com a loja).

A rede de sorveterias tem uma grande variedade de bolos de sorvete, mas é a primeira vez que é vendida em formato de pizza. 00

O Double Chocolate (ダブルチョコレート) é feito com base de brownie, sorvete de chocolate chip, chantilly, biscoito coberto de chocolate, bolo de ganache de chocolate e cobertura de chocolate preto e branco. Resumindo, é uma opção perfeita para os chocólatras.

O Loveberry Special (ラズベリースペシャル) tem base de brownie, recheado com sorvete de framboesa e chantilly com cobertura de framboesa e ganache branco.