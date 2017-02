Banda Double-Tap Kill, é composta por três brasileiros e um paraguaio e buscam gravadora no Japão

Fundada em 2016 por Paulo Awazu, a banda de metal, Double-Tap Kill, é composta por três brasileiros e um paraguaio.

As musicas traz influências do heavy metal, rock e new metal. Os integrantes da banda vivem na província de Aichi, cada um em uma cidade, eles se encontram aos fins de semana para fazer os ensaios e também shows.

Com mesnos de um ano de formação a banda já conta com composições próprias. A galera da Double-Tap Kill, tem como lema o ditado” nunca desista dos seus sonhos “, é desse jeito que eles arrumam tempo e forças para seguir a estrada da música na terra do sol nascente.



O guitarrista Paulo Awazau, sabe que o tipo de som que eles tocam é seguimentado, mas ele acredita que há um mercado legal no Japão, que aceita bem esse estilo musical.

“Nosso principal objetivo é conseguir tocar as pessoas com as nossas musicas e mudar a vida delas de alguma forma, seja trazendo uma lembrança boa, ou ajudando a superar tristezas, assim como as bandas que gostamos fazem com a gente”

Double-Tap Kill se apresenta com regularidade em eventos de motoclubes, casas de shows brasileiras e também japonesas, recebendo sempre um ótimo feedback do público.

Seus integrantes são:

Armando Takazato (vocal)

Paulo Awazu (guitarra e back vocals)

Pamela Lins (baixo)

Thiago Gaha (bateria)

Além das músicas autorais, eles completam o repertório com covers de Sepultura, Metallica, Coal Chamber, dentre outros.​​​​​​​

A banda se prepara para entrar em estúdio em breve para a gravação do primeiro trabalho profissional do grupo. Assista ao vídeo do ensaio da Double-Tap Kill, logo abaixo.



Curta a fanpage no facebook double-tap kill