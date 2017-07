Banco Central do Japão diz que falta de aumentos salariais está impedindo o crescimento econômico do País

No dia 21 de julho último, o Banco Central do Japão (Nichi-gin) divulgou o seu relatório trimestral sobre as perspectivas da economia japonesa. Segundo a análise divulgada pelo relatório, a relutância das empresas em dar aumentos salariais apesar da enorme carência de mão-de-obra, está segurando a elevação do custo de vida, o que consequentemente acaba impedindo o crescimento econômico do Japão.

A situação dos empregos disponíveis no Japão melhorou de tal modo que a taxa de desemprego no País está girando em torno de apenas 3%. Mesmo assim, os preços ao consumidor só aumentaram 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que é muito abaixo da meta de 2,0% traçada pelo governo central.

A tese do Banco Central, compartilhada pelo Ministério da Economia, Indústria e Comércio do Japão é que o País precisa atingir uma inflação de 2,0% ao ano para que a economia japonesa possa voltar a crescer no ritmo desejado pela população. Mas com a contínua redução da população japonesa, somada ao seu envelhecimento, e a relutância das empresas em aumentar os salários, apesar da enorme carência de mão-de-obra no mercado de trabalho, fazem esta meta de 2%, ser muito difícil de ser atingida.

A verdade é que a curva dos aumentos salariais de 2013 a 2017, está longe de acompanhar a curva do índice de empregos disponíveis no mercado de trabalho no mesmo período. E a análise do Banco Central mostra que isso é um dos fatores que está impedindo um maior crescimento da economia japonesa. Mais exatamente em 0,2% quanto aos preços ao consumidor.