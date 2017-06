Pegue seu ☆Smartphone☆ na Festa do Brasil em Nagoya, no estande da auShop Mozo

Pegue seu ☆Smartphone☆ na Festa do Brasil em Nagoya, no estande da...

Nagoya-shi (IPC Digital) – Informe publicitário

auShop Mozo: Nos dias 17 e 18 de junho, neste sábado e domingo, estaremos na Festa do Brasil em Nagoya, no Central Park (veja mapa e acessos no final desta matéria), e convidamos você, sua família e amigos para nos visitar!

Aproveite, pegue seu Smartphone sem burocrácia, e curta a Festa!

Atendimento em português

Sorteio de prêmios

Promoção KIT ¥0 ⇒ iPhone 7 + Tablet + Wifi

E outras promoções exlusivas

Documento necessários:

»Passaporte (não precisa ter visto permanente, o parcelamento poderá ser feito no mesmo número de meses que você ainda tiver de visto)

»Zairyu card, ou carteira de motorista, ou cartão de seguro de saúde

Além do atendimento em Português, teremos também em Espanhol, Inglês e Japonês

Mais informações, entre em contato conosco:

Facebook: AU shop Mozo Português

Ou ligue-nos:

Tel.: 052-508-5266 Alex

auShop Mozo

VISITE NOSSO ESTANDE NA FESTA DO BRASIL EM NAGOYA

»Neste final de semana, dias 17 e 18 de junho de 2017

»〒460-0008 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Sakae 3-16

ACESSO: Clique aqui