auShop Gunma/Oizumi: Apresente um amigo e ganhe ￥5.000 em Cashback!!!

Super promoção na auShop de Gunma/Oizumi nos dias 7,8 e 9 de janeiro com a participação de Jhony Sasaki no dia 7 (sábado)

Venha conferir e aproveite!!!

Intérpretes estarão disponíveis para melhor atendimento em Inglês e Português.

Apresente um amigo ou parente e ganhe ¥5.000 em cash back!!!

Veja aqui nossas promoções, descontos e benefícios!!!

Dias 7 e 8 de Janeiro: Compre um celular ou troque de operadora (contrato MNP) e ganhe super descontos.

Dias 7,8 e 9 de janeiro: Especial Grande Evento auShop.

Promoção para quem trocar de operadora

Na compra do iphone 6s 64GB ganhe ¥53.000 de desconto.

Desconto para contrato de 2 anos, plano S de ligação ilimitado, plano de ligação ilimitado comum ou plano de LTE.

Bônus também para modelos Android Xperia e Galaxy!!!

Promoção para novos contratos, independente de troca de operadora

Preço especial na compra do Iphone 6 16GB.

Desconto de ¥25.000, contrato de 2 anos, LTE NET, LTE FLAT ou assinantes com mais de 5G.

E para quem se inscrever no Wi-fi roteador ou adquirir um tablet, preços ainda mais especiais.

Entre em contato conosco e ganhe ainda mais!!!

Android Xperia e Galaxy também com preços especiais venha nos visitar e confira!

Promoção para clientes auShop troca de modelo do aparelho

Bônus especial para clientes que adquirirem no mesmo plano telefônico, o Wi-fi roteador ou Tablet set.

Na troca de aparelhos antigos com mais de 49 meses de uso, modelos novos em ótimo preço.

Adquirindo em conjunto o plano de Wi-fi roteador, descontos de até ¥2.000 por mês ou adquira um Tablet e aproveite o super bônus!!!

O super Big Bônus não são apenas para Smartphones e Tablets veja:

au-Hikari inscreva-se no plano e ganhe até ¥ 36.000 de cash back + redução de até ¥10.000.

au-Denki inscreva-se e ganhe ¥3.000 de cash back

au-Wallet inscreva-se no crédito card e ganhe ainda mais descontos

Campanha servidor de água (bebedouro)

Consulte-nos e ganhe ainda mais!!!

Compartilhe no Facebook, com seus amigos e familiares e ganhe de brinde um guaraná.

*Quantidade limitada, não perca tempo venha correndo buscar o seu!

Para contrato por favor verifique:

Pessoas com visto permanente o pagamento poderá ser a vista ou parcelado

Pessoas com visto temporário, contando à partir da data do evento com 90 dias no Japão poderão adquirir seu celular contrato MNP.

Para pagamentos parcelados serão aceitos: visto de 14 meses parcelas de 12X, visto de 26 meses parcelas de 24 X ou 12 X conforme a preferência do cliente.

Formas de pagamento

Parcelado- Somente com cartão de crédito pessoal

À vista- Débito bancário ou cartão de crédito pessoal

Documentos necessários:

Zairyu card

Carteira de motorista, seguro de saúde ou passaporte válido

Cartão do banco, caderneta ou cartão de crédito pessoal

Carimbo

Observação:

Só será aceito a troca de aparelhos pessoas com pelo menos 6 meses de contrato

clientes que tiverem uma conta de energia recente, favor trazê-la

estudantes, trazer juntamente com os documentos acima a carteira de estudante.

No caso de dúvidas sobre as promoções, benefícios e serviços, pedimos que entre em contato com nossa loja.

Atenção!

Os clientes que pretendem fazer a troca de operadora, principalmente pessoas que vierem de longe, procure antecipadamente a loja da Softbank ou Docomo e obtenha o número de reserva (MNP / yoyaku bango), para um trâmite mais rápido e tranquilo.

Os clientes que atualmente utilizam iPhone, façam antecipadamente o backup no iTunes ou iCloud, para não perder informações importantes.

au shop Gunma Oizumi