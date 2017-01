Aumenta o número de estrangeiros no Japão trabalhando como cuidadores de idosos

As escolas de cuidados de enfermagem viram um aumento no número de estudantes estrangeiros após uma emenda legal, tornando mais fácil para os cuidadores em perspectiva adquirir o estatuto de residente no Japão.

Como a nação enfrenta uma grave escassez de mão de obra no setor de cuidados de enfermagem, o setor vem enfrentando dificuldades para atrair trabalhadores.

De acordo com a Associação Japonesa de Instituições de Treinamento para Trabalhadores de Cuidadores, nas escolas profissionais e faculdades, o número de estudantes estrangeiros em todo o país cresceu para 257 no ano fiscal de 2016, mais de sete vezes comparado com o ano anterior.

Os acordos bilaterais de parceria econômica entre o Japão e a Indonésia, Filipinas e o Vietnan, possibilita que os futuros cuidadores só podem obter o estatuto de residente no Japão após, pelo menos, três anos de experiência profissional e passarem no exame de qualificação nacional no quarto ano.

Uma escola em Tóquio viu estudantes estrangeiros que compõem mais de três quartos dos 60 estudantes que se matricularam no ano passado.

Em contrapartida, o número total de estudantes no Japão que ingressou no setor de cuidados de enfermagem tem registrado um declínio acentuado, de 7.752 em Abril do ano passado. Isso inclui apenas 46,4% da cota.

Mas permanecem vários obstáculos, como barreiras linguísticas e culturais para cuidadores estrangeiros. A taxa de aprovação para estrangeiros no exame de qualificação nacional em 2016 foi de 50,9 por cento.