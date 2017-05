Aumenta a procura pelo Seguro contra Falsa Acusação de Molestador Sexual (Chikan)

Com as notícias cada vez mais frequentes de homens que são pegos em atitudes suspeitas de assédio sexual nos trens super-lotados de Tokyo, e as suas trágicas consequências, a procura por “Seguro contra Falsa Acusação de Molestador Sexual” (Chikan Menzai Hoken) está aumentando vertiginosamente no Japão.

Ser taxado de “chikan” (molestador sexual) no Japão é o fim de qualquer carreira para qualquer cidadão do sexo masculino. Existem vários casos de pessoas que foram alvos de falsa acusação e se suicidaram, tamanha é a gravidade da acusação na sociedade japonesa.

Até há pouco, era senso comum entre os homens, que o melhor a fazer quando uma mulher acusa falsamente um homem de assédio sexual (chikan) dentro do trem, seria fugir. Mas recentemente, com os seguidos casos onde os fugitivos têm sofrido problemas bem maiores após a fuga, como prisão depois da fuga pela linha do trem ou até mesmo casos de morte por queda na fuga (como tem acontecido neste mês de maio), a Japan Shougaku Tanki Hoken (Seguro de curto prazo) lançou um produto chamado “Chikan Enzai Help Call”, ou “Help Call para Falsa Acusação de Molestador Sexual”, cuja procura tem aumentado ultimamente.

Quando se sofre uma falsa acusação de “Chikan” ou molestador sexual, o segurado pode reportar o fato através do smartphone, e uma mensagem de emergência é mandada para todos os advogados cadastrados em todo o Japão, e assim é possível ter o apoio imediato de um advogado que esteja mais próximo de você, ou mesmo ter a sua ajuda pelo telefone. O produto também garante o pagamento de todo o custo legal que por ventura venha a surgir durante as 48 horas após a Falsa Acusação.

A insegurança entre os homens que vão trabalhar de trem se espalhou quando em um programa de televisão, várias mulheres declararam que a atitude mais suspeita de um molestador sexual no trem é quando “ele levanta a pasta do chão do trem”. Já foram identificados também grupos de garotas colegiais que fazem falsas acusações de “chikan” para extorquir dinheiro dos homens de meia-idade.