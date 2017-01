Atum é vendido por 72,4 milhões de ienes em Tóquio

TÓQUIO (IPC Digital)-Na manhã de hoje (5) um atum fresco de 212 quilos pescado em Oma, província de Aomori, foi vendido por 72,4 milhões de ienes (aproximadamente 350 mil ienes por quilo) no mercado de Tsukiji, ficando somente atrás de um atum vendido em 2013 por 154 milhões de ienes.

Para se ter uma idéia no ano passado o atum mais caro foi vendido por 14 milhões de ienes; em 2014 por 7,3 milhões e em 2015 por 4,5 milhões.

Quem deu o maior lance e levou o atum foi a rede de restaurantes Sushizanmai.

A mudança do mercado Tsukiji para Toyosu (localizado no distrito de Koto, Tóquio) estava programada para ocorrer em Novembro do ano passado, porém a governadora de Tóquio Yuriko Koike adiou a realocação.

Fonte: Asahi Shimbun