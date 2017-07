Atriz Mariko Ishihara furta obento de supermercado porque estava com fome

A atriz Mariko Ishihara (53), foi presa por furtar um obento (marmita) e um chá no supermercado. Ela disse que estava com muita fome e acabou pegando os produtos.

No dia 18 de julho, a atriz tentou furtar de um supermercado em Sumida-ku, um obento e uma garrafa de chá mas o funcionário do estabelecimento viu e chamou a polícia.

Ishihara estava tão abatida no dia que o funcionário do supermercado e a polícia, não perceberam que se tratava da atriz.

Ela tinha 3 mil ienes na carteira mas no depoimento disse que queria comprar outra coisa com esse dinheiro e como estava com fome acabou pegando os produtos.