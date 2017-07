Atenção para as 4 doenças de verão mais comuns em crianças no Japão

Atenção para as 4 doenças de verão mais comuns em crianças no...

O verão é uma das estações mais esperadas do ano e claro, preferida das crianças. Sinônimo de férias, piscina e matsuris, a estação mais quente do ano, também é um sinal de alerta para os pais.

Algumas doenças são típicas no verão e por terem alguns sintomas parecidos enganam no diagnóstico.

As chances de contágio aumentam caso a criança tenha de 0 a 5 anos e frequente creche ou jardim de infância.

Atenção para as doenças mais comuns no verão japonês:

Doença da mão, pé e boca (Teashikuti byou/ 手足口病)

Sintomas: leve dor de garganta, febre moderada (38,5ºC) por 2 a 3 dias, vesículas na mucosa da boca, palma das mãos, extremidades dos dedos e planta dos pés. É acompanhada de falta de apetite e diarreia.

Tratamento: Não há tratamento específico, apenas sintomático. A doença desaparece naturalmente, na maioria dos casos entre 7 e 10 dias.

Febre da piscina ou Adenovírus (Into ketsumakunetsu ou Puuru netsu/ 咽頭結膜熱 プール熱)

Sintomas: febre alta (de 38,5ºC a 40 ºC) que permanece por 4 a 7 dias, dor de garganta, tosse, conjuntivite (infecção nos olhos, que se apresentam vermelhos, ardentes e cheios de secreção purulenta – remela), dor de cabeça, coriza, calafrio, perda de apetite, indisposição, ânsia e diarreia.

Tratamento: não há tratamento específico, apenas o uso de antifebril e analgésico para o alívio dos sintomas, higiene dos olhos com água boricada sem esfregá-los. É comum o médico prescrever colírio de antibiótico para evitar infecção bacteriana concomitante.

Infecção por Streptococcus (Yourenkin kansenshou/ 溶連菌感染症)

Sintomas: febre alta e inflamação na garganta, posteriormente, tosse, dor de cabeça, dor de barriga, erupções cutânea e língua com bolinhas vermelhas (língua de morango).

Tratamento: através de antibióticos. É importante tomar o remédio prescrito pelo médico até o final para evitar o risco dos sintomas reaparecerem.

Herpangina (Herupangina/ ヘルパンギーナ)

Sintomas: febre alta (de 38,5ºC a 40 ºC) durante 1 a 4 dias, bolhas na língua e na garganta, que uma vez rompidas, podem causar muita dor ao ingerir. Cerca de 90% dos casos, são em crianças de até 5 anos.

Tratamento: não há tratamento específico. O médico poderá receitar um remédio para baixar a febre e diminuir a dor.

Para evitar o contágio, lave bem as mãos e faça gargarejo ao voltar para casa, não dividir a mesma toalha até com membros da família e mantenha uma alimentação saudável para fortalecer a imunidade do seu organismo.