Assista ao jogo da Chapecoense contra o Urawa Reds no Japão ( saiba como concorrer aos ingressos )

Os meninos da Chapecoense se preparam para jogar na casa do Urawa Reds Diamonds, no estádio Saitama Stadiun. A torcida do Urawa Reds Diamiond, é considera a mais barulhenta e agitada do Japão.

Um milhão de razões para voltar a sonhar

O lateral-esquerdo Alan Ruschelm, um dos sobrevivente do trágico acidente com a equipe da Chapecoense no ano passado, entrou em campo, recuperado e pronto para competir. Diante do Barcelona, ele atuou por pouco mais de 30 minutos e foi substituído ainda no primeiro tempo por Guerrero. Saiu de campo ovacionado pelo público. A derrota de 5×0 contra o milionário time do Barcelona, não desanimou o time catarinense que segue o calendário internacional de jogos tendo pela frente o Lyon, na França, o Urawa Red Diamonds, na decisão da Copa Suruga, no Japão, e ainda tem a Roma, na capital italiana.

Na condição de campeão da Sul-Americana do ano passado, a Chapecoense vai enfrentar o vencedor da J-League, a liga de futebol do Japão. O adversário será o Urawa Red Diamonds, no estádio de Saitama Stadium. A partida será na próxima terça, dia 15,das 19:00HS Garanta seu ingresso Clique Aqui



Goleiros: Artur Moraes e Jandrei

Laterais: Alan, Apodi, Diego Renan, Roberto e Zeballos

Zagueiros: Fabrício Bruno, Grolli e Luiz Otávio

Volantes: Moisés, Moisés Ribeiro, Lucas Marques, Lucas Mineiro e Luiz Antônio

Meias: Seijas e Neném

Atacantes: Júlio César, Túlio de Melo, W. Paulista e Guerrero