Asma como tratar

A asma é uma doença inflamatória, alérgica e crônica, caracterizada pela dificuldade respiratória devido ao estreitamento dos brônquios e bronquíolos.

É causada por edema da mucosa brônquica, contração da musculatura das vias aéreas, e excesso de produção de muco com secreções nas vias aéreas, em consequência aos fatores desencadeantes tais como mudanças climáticas, pêlos de animais, fungos, pólens, poeiras, irritantes químicos, tabagismo entre outros.

O estresse emocional e a alergia a certos alimentos também influenciam na manifestação das crises de asma.

Os sintomas e sinais clínicos são falta de ar, tosse com ou sem catarro e chiado no peito. Estes podem surgir a qualquer momento do dia, mas frequentemente pioram à noite, é cíclico e geralmente reversível. Ainda, a asma pode ter períodos de melhora e piora ou persistir constantemente.

A história clínica e o exame físico são suficientes para diagnosticar a asma devido ao chiado característico, mas o médico poderá realizar exames complementares como o raios-X de tórax para avaliar se não há infecções concomitantes, exames de sangue, e espirometria, para avaliar o grau de obstrução do fluxo de ar.

O tratamento consiste em utilizar broncodilatador e anti-inflamatório. Pode ser realizado com nebulização, nebulímetro (spray) e inaladores de pó seco, ingestão de comprimidos orais ou xaropes e uso de emplastos. O broncodilatador, como diz o próprio nome, é um medicamento que dilata o calibre dos brônquios para facilitar a passagem do ar. Há medicamentos que são utilizados na hora da crise e outros que são para manter a estabilidade respiratória. Atualmente, os corticoides inalatórios são muito utilizados para prevenir as crises ou minimizar a doença espaçando o período inter-crises; estes devem ser utilizados diariamente pois combatem a inflamação crônica da mucosa brônquica.

Como suporte de tratamento, deve-se realizar exercícios fisioterápicos. Os exercícios respiratórios re-expansivos passivos, drenagem postural e inalações, com estímulo de tosse são indicados para crianças. Para adultos, são indicados exercícios posturais que servem para relaxamento, mobilidade, alongamento e fortalecimento do tórax. A fisioterapia auxilia na ventilação, melhora o relaxamento da musculatura respiratória, higieniza as vias aéreas facilitando a eliminação de secreção, fortalece as condições físicas e aprimora a qualidade de vida do paciente.