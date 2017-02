As usinas de etileno do Japão funcionaram com mais de 100% de capacidade em janeiro

As usinas de etileno do Japão funcionaram com mais de 100% de...

TÓQUIO- Essa é a maior demanda desde 2008. As instalações japonesas que produzem produtos petroquímicos básicos como o etileno funcionaram a 100,1% em janeiro, anunciou a Associação da Indústria Petroquímica do Japão, que superou a utilização total pela primeira vez desde fevereiro de 2008.

A taxa de utilização mensal é calculada com base na capacidade de produção das plantas, conforme relatado ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria, e sua produção real. A cifra superou 100% “porque as empresas dirigiram suas instalações em plena capacidade e produziram mais etileno do que eles disseram oficialmente que podem”, disse um representante da associação.

A taxa de utilização aumentou pelo quinto mês consecutivo em janeiro, uma mudança clara de 2011 para 2013, quando as plantas estavam operando abaixo do limiar de 90% necessário para girar um lucro. As empresas petroquímicas, em média, eliminaram desperdicios a cada ano entre 2014 e 2016, o que ajudou a reduzir o excesso de oferta. A demanda doméstica e as exportações para a Ásia também estão crescendo. A produção total de eteno subiu 1,7% em janeiro para 590,1 mil toneladas.

Muitas empresas químicas estão atualizando suas previsões de ganhos para o ano fiscal até março, à medida que a margem de lucro sobre os produtos petroquímicos aumenta. Enquanto as preocupações como o aumento dos preços do petróleo permanecem, muitos esperam que o mercado para manter-se forte, pelo menos, o primeiro semestre de 2017. A utilização das instalações provavelmente permanecerá em torno de 100%.

