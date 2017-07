As operações de busca e resgate continuam em Kyushu

FUKUOKA- As operações de busca e resgate continuaram quinta-feira, uma vez que a chuva torrencial devastou a ilha principal do sudoeste do Japão, Kyushu, deixando um morto e pelo menos 11 desaparecidos após inundações maciças e deslizamentos de terra.

O governo japonês enviou cerca de 7.500 pessoas, constituídas por policiais, bombeiros e forças de autodefesa, já que o aguaceiro provocou advertências de emergência nas prefeituras de Fukuoka e Oita.

Em Asakura/ Fukuoka, um corpo foi descoberto após as fortes chuvas, enquanto a cidade de Hita, em Oita, um homem de 43 anos de idade foi encontrado ainda com vida no meio do deslizamento de terra, mas não resistiu aos ferimentos.

“O governo fará todo o possível para salvar as vítimas e avaliar o dano, dando prioridade à vida das pessoas”, disse o secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga, em uma conferência de imprensa, acrescentando que pode considerar expandir a escala do esforço de resgate de acordo com o nível De devastação.

Mais 5,000 oficiais do SDF estão prontos para a implantação, disse ele.

A Agência Meteorológica do Japão continuou alertando a população com “maior vigilância” em Fukuoka e Oita, dizendo que esse é um dos maiores desastre naturais em décadas e é possível, já que as condições atmosféricas permanecem instáveis.

De acordo com o governo das províncias de Fukuoka, um total de 11 pessoas permaneceram desaparecidas, possivelmente depois de serem arrastadas.

Cerca de 450.000 pessoas, que compõem 186 mil famílias, receberam ordens para deixar suas casas e procurar abrigo. A chuva também interrompeu o tráfego ferroviário e deixou até 6.300 casas sem energia nos municípios de Fukuoka, Kumamoto e Oita nesta quinta-feira.

As principais operadoras de telefonia móvel NTT Docomo Inc., KDDI Corp. e SoftBank Group Corp. disseram nessa quinta-feira que as chuvas interromperam os serviços de telefonia móvel e celular em algumas áreas no norte de Kyushu, sem previsão de retorno.

“Estamos ainda avaliando a situação e os danos”, disse o ministro da gestão de desastres, Jun Matsumoto, em uma reunião ministerial nesta quinta-feira em resposta ao desastre. Ele ordenou que o pessoal de resgate trabalhasse com os governos municipais para salvar vidas.

Em Asakura, o rio transbordou e deixou 54 pessoas, incluindo 18 alunos, presos em uma escola primária. Cerca de 1.700 casas ficaram sem abastecimento de água pela manhã na cidade, que teve uma precipitação recorde de 545,5 milímetros durante um período de 24 horas até às 11h40 dessa quinta-feira.

Kyosuke Hosaka, um residente de 65 anos de idade de Asakura, escapou por pouco a água invadiu sua casa, quebrando janelas e lavando móveis.

“A água invadiu a minha casa pensei que fosse morrer”, disse ele.

Hosaka escapou para um terreno mais alto nadando e segurando objetos à deriva. “Foi realmente uma experiência horrível”, disse ele.

Mais de 50 milímetros por hora foi registrada em algumas áreas em Kyushu e outras precipitações são esperadas até sexta-feira, disse a agência meteorológica.

Fonte-Kyodo