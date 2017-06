As férias de verão do primeiro grau no Japão serão de 10 dias para que os professores possam descansar

As férias de verão do primeiro grau no Japão serão de 10...

Férias de verão de apenas dez dias no Shougakko (Escola Primária) e Chugakkou (Ginásio)? Pelo menos é o que a prefeitura de Yoshida-cho, na província de Shizuoka, vai instituir nas suas três Escolas Primárias e uma Escola Ginasial do Município.

A razão dessa mudança radical no calendário escolar do Município não poderia ser mais contraditória: deixar os professores das Escolas descansar!

Os professores do primeiro grau das escolas públicas japonesas realmente trabalham muito, pois têm um escopo de trabalho muito amplo: além de dar aulas, são inspetores de disciplina, substituem os pais como responsáveis durante o horário escolar, dão aulas de educação física e são tutores das atividades extra-curriculares intensas como beisebol e bandas, têm que responder às missivas dos responsáveis, só para falar o essencial. São funcionários públicos que fazem 3 a 4 horas de horas-extras por dia e ainda levam trabalho para casa por que geralmente têm filhos e não podem voltar para casa tarde.

A média de horas-extras dos professores no Japão é de 57,6 horas por mês nas Escolas Primárias e 90,1 horas nas Escolas Ginasiais. No caso dos professores do ginásio, eles ultrapassam o “limite de horas extras mensais de morte por excesso de trabalho”, ou o que os japoneses chamam de “karoushi-line”, que é de 80 horas mensais (trabalhar mais de doze horas por dia todos os dias pode levar uma pessoa ao suicídio ou à morte por problemas de saúde, segundo as estatísticas trabalhistas japonesas).

Fazendo com que o ano letivo das crianças do primeiro grau seja mais longo, possibilitará diminuir a carga horária de aulas por dia: de seis horas diárias atuais para 4 a 5 horas de aulas por dia, o que diminuiria a carga horária mensal dos professores para um ritmo menos estressante.

Tudo bem, é importante que os professores tenham uma vida mais salutar e humana, mas sacrificar as férias de verão das crianças, que hoje são de 40 dias, para os míseros 10 dias para que os professores não se estressem? Isso não seria por demais contraditório? E as mães que trabalham? Ainda teriam que sair do trabalho mais cedo, porque o dia das crianças nas escolas seria mais curto.

Esse novo ano letivo que será adotado no Município de Yoshida-cho, em Shizuoka-ken, já em 2018, tem a possibilidade de se tornar uma tendência nacional dentro da perspectiva da “reforma da maneira de trabalhar” (hataraki-kata kaikaku), proposta pelo governo Abe.