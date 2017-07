Apple estaria planejando fabricar carros?

SÃO FRANCISCO- Um carro da Apple está prestes a estar na estrada?

O colosso da tecnologia da Califórnia por trás do iPhone confirmou seu interesse em carros auto-dirigidos.

O co-fundador da Apple, Steve Jobs, que morreu em 2011, considerou que os hardware e software da empresa funcionariam em um carro há quase uma década, de acordo com relatórios da imprensa comercial.

A especulação sobre um carro Apple tornou-se o elemento do mito, com muita conversa e pouca evidência até recentemente.

Em meados de junho, o chefe executivo da Apple, Tim Cook, revelou que a empresa está se concentrando no software que alimenta os veículos auto-dirigidos, referindo-se a ele como “o projeto mais importante na inteligência artificial”.

A Apple recentemente obteve uma licença do Departamento de Veículos e Motor da Califórnia para testar carros auto-dirigidos.

Fotos de um veículo utilitário esportivo da Lexus, equipado com sensores que saem do campus da Apple, ricochetaram sobre a internet, além de relatos de que a empresa acumulou uma equipe de engenheiros automotivos.

Morgan Stanley disse em uma nota de analistas que as opções da Apple incluem a parceria com empresas de viagens, empresas de aluguel de carros ou mesmo fabricantes de automóveis.

“O software básico de auto-condução é provavelmente o primeiro passo em suas atividades autônomas, e acreditamos que a Apple acabará por ultrapassar apenas o software para projetar um carro completo e / ou lançar uma plataforma para serviços de terceiros e conteúdo ao longo do tempo”, disse Morgan Stanley. Na nota.

O esforço levaria tempo e dinheiro e a concorrência seria feroz, argumentou Morgan Stanley.

A estrela do carro elétrico Tesla, encabeçada pelo bilionário Elon Musk, pode ser um companheiro viável para a Apple, uma vez que as raízes da empresa estão mais no Vale do Silício que Detroit.

Um carro da Apple precisaria alcançar os rivais que deixaram a linha de partida anos atrás. A Waymo, uma subsidiária do Google-parent Alphabet, registrou milhões de quilômetros auto-conduzidos nas estradas dos EUA.

Os modelos Tesla apresentam capacidades de auto-condução mantidas sob controle basicamente por regulamentos que ainda não conseguiram alcançar a tecnologia.

A maioria dos fabricantes de automóveis estão investindo em carros auto-dirigidos, e as autoridades da Califórnia, por sua vez, emitiram licenças para 34 empresas para testes.