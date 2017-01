Após sofrer um grave acidente Rafael Notoya faz um emocionante testemunho motivacional ( Assista ao vídeo )

O destino freou bruscamente a vida do jovem Rafael Notoya, na época com 30 anos de de idade. Após mais uma jornada de trabalho o brasileiro retornava para casa dirigindo uma moto, quando foi surpreendido por um carro que atravessou a sua frente.

Rafael Notoya (32) tinha como hobby a dança e o fisiculturismo. O jeito fácil de lidar com os amigos e o carisma fez com que ele conquistasse popularidade na comunidade brasileira no Japão. O Axé Brothers era figura carimbada nos grandes eventos que acontecia no Japão. O grupo era formado pelos irmãos Notoya. Além disso Rafael fazia participações em vários eventos como dançarino e animador.

Rafael sempre foi visto como um rapaz determinado e dedicado em tudo que fazia. Conquistou títulos no fisiculturismo no Japão elevando o nome da comunidade brasileira no esporte.

Mas o destino freou bruscamente a vida do jovem Rafael, na época com 30 anos de de idade .

Após mais uma jornada de trabalho o brasileiro retornava para casa dirigindo uma moto, quando foi surpreendido por um carro que atravessou a sua frente. O veículo era conduzido por um japonês. Rafael foi arremessado metros de distância, e sofreu uma grave lesão na quarta e quinta vértebra comprometendo imediatamente 95% dos movimentos do corpo. Depois de 1 ano e 5 meses, no dia 29 de janeiro de 2017 o brasileiro deu o seu testemunho através da sua rede social, milhares de pessoas se emocionaram com a mensagem de otimismo e fé transmitida por ele.

