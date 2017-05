Apenas seis por cento dos japoneses se sentem engajados ao seu trabalho

O Instituto Gallup que promove e divulga pesquisas de opinião no mundo inteiro, fez recentemente uma pesquisa a nível mundial do nível de engajamento dos empregados ao trabalho em 139 países.

Surpreendentemente, o Japão está na 132a. posição, ou seja um dos últimos colocados da pesquisa feita entre 139 países, com apenas 6% dos seus empregados engajados aos seus trabalhos. Os EUA por exemplo, têm 32% dos seus empregados engajados com o seu trabalho.

Mas não é só isso: 24% dos empregados japoneses são pessoas sem força de vontade que vivem falando mal do trabalho e vivem espalhando insatisfação ao redor. Além disso, nada menos de 70% dos seus empregados são ou estão desmotivados.

O CEO do Gallup, Jim Clifton disse que “o Japão estava num nível muito bom de engajamento da sua força de trabalho entre os anos 60~80. O problema é a geração do milênio, os millenials, as gerações que nasceram entre 1980~2000. O que eles buscam é completamente diferente do que as gerações anteriores buscavam. Esses millenials dão um peso demasiado grande ao crescimento individual deles mesmos.

Mas o problema maior são os 24% dos que vivem espalhando insatisfação aos que estão ao redor. Na maioria dos casos, são esses que provocam falhas na produção e acidentes de trabalho” concluiu.