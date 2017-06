Aos Noventa anos, depois de cumprir 10 anos de pena por assassinato do cunhado, Ayako Haraguchi consegue novo julgamento

No dia 28 de junho último, o Tribunal Regional de Kagoshima aprovou a realização de um novo julgamento da Ayako Haraguchi, 90 anos. Ela havia sido condenada como principal culpada do assassinato do cunhado em 1980 e já havia cumprido pena de 10 anos de prisão, de 1980 a 1990.

Ayako sempre pleiteou a sua inocência antes, durante e depois da sua prisão. Em 1995, ela requereu pela primeira vez o seu rejulgamento, que foi indeferido pelo Tribunal Superior de Fukuoka depois de ter sido aprovado pela justiça regional. Em 2013, ela entrou com um novo pedido de rejulgamento, que foi indeferido novamente.

Dois anos depois, Ayako entrou com um terceiro pedido de rejulgamento, que foi finalmente aprovado no dia 28 de junho último, na quarta-feira.

O suposto caso deste assassinato, em que Ayako foi condenada como a mandante do crime e junto com seu marido, um outro cunhado e um sobrinho, que teriam sido cúmplices e executores do assassinato, ficou conhecido como “caso Osaki” (Oosaki Jiken), e aconteceu em 15 de outubro de 1979. Neste dia, um agricultor de 42 anos foi encontrado morto no curral de bois da propriedade vizinha. Apesar da possibilidade de a morte ter sido causado por acidente de bicicleta, a procuradoria só quis investigar o caso pelo ponto de vista de assassinato, e segundo a defesa, teria arrancado à força, ilicitamente, confissões do marido de Ayaka e de seu irmão e sobrinho, todos eles com algum grau de deficiência mental.

Ayako Haraguchi nunca aceitou os argumentos da produradoria e dizia que não iria morrer enquanto não conseguisse provar a sua inocência. Ela agradeceu muito a todos que lutaram para dar a ela essa nova oportunidade de provar a sua inocência.

O marido de Ayako morreu em 1993 com 66 anos. O tribunal regional de Kagoshima concedeu também o seu rejulgamento.

O mais trágico deste caso Osaki foi o suicídio do sobrinho da suposta vítima. Ele foi um dos condenados como cúmplice do crime de assassinato e pegou a menor pena de todos: um ano de prisão. Depois de cumprir a pena, ele havia entrado com pedido de rejulgamento, que foi indeferido. Ele se matou em setembro de 1997.