Ancião de 81 anos é preso por assédio sexual a uma idosa de 72 anos no ônibus

Um senhor idoso de 81 anos foi preso na tarde do dia 15 de agosto por ter praticado assédio sexual e violência dentro do ônibus no distrito de Kita-ku, em Kobe.

O ancião de 81 anos estava passando a mão no corpo da senhora de 72 anos que estava sentada ao seu lado no banco do ônibus. Um outro senhor de 69 anos ao perceber o assédio sexual que estava sendo cometido á senhora idosa, chamou a atenção do idoso de 81 anos e levou um tapa no rosto. O motorista do ônibus chamou a Polícia e o idoso de 81 anos foi preso imediatamente.

O agressor negou os crimes pelos quais foi preso, alegando não ter praticado assédio sexual nem batido em um outro passageiro. A Polícia da Província de Hyogo prendeu o idoso por suspeita de assédio sexual e prática de violência a terceiros.

