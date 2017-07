Americana é detida em Haneda após jogar 100 balas no lixo

O Japão controla a posse de armas e munições e os incidentes envolvendo armas de fogo no país são extremamente raros, geralmente ganham destaque nas manchetes nacionais quando ocorrem.

A emissora pública NHK disse que as munições eram para uma pistola de calibre .22 e foram encontradas dentro de uma lixeira no aeroporto Haneda em Tóquio na terça-feira à tarde.

A mulher, que chegou dos EUA e estava em trânsito no aeroporto para se conectar com outro vôo, foi presa pela polícia por supostamente violar a lei de controle de armas de fogo do Japão.

Segundo o relatório, as balas foram encontradas em uma lixeira pelo pessoal da faxina e entregue a polícia, que em seguida, analisou as imagens de segurança.

Em depoimento a americana de 60 anos, informou a polícia que decidiu se livrar das balas, quando percebeu que elas estavam na bolsa, e que as trouxe na mala por engano.

De acordo com o Asahi Shimbun, a mulher chegou a Tóquio na terça-feira acompanhada do marido.

É provável que as balas não tenham sido detectadas pela segurança do aeroporto nos EUA, acrescentou o Asahi.

Uma caso parecido aconteceu no ano passado quando um ex-jogador da Major League Baseball foi preso em em Okinawa por portar uma única bala.

Yamaico Navarro, que foi preso na hora do embarque, disse à polícia que a bala havia vindo da República Dominicana, do seu país de origem, e ele não sabia que estava em sua bolsa.