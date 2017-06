Aluna de ensino fundamental torna-se a mais jovem aprovada em exame nacional para guia intérprete no Japão

TÓQUIO (IPC Digital)-Uma garota de 14 anos tornou-se a mais jovem guia intérprete habilitada no Japão. Para trabalhar como intérprete profissional para turistas estrangeiros no país é necessário ser aprovado num exame nacional, exame cada vez mais concorrido, tendo em vista os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A garota chama-se Yuka Hasumoto e está na sétima serie no Colégio Toshimagaoka-Joshigakuen, situado em Tóquio.

Sobre o exame

A primeira fase consiste em quatro provas escritas: 1) teste de língua estrangeira, no qual os candidatos podem escolher um dentre dez idiomas, como inglês, francês e chinês 2) geografia do Japão 3) história do Japão e 4) conhecimentos gerais. Segundo a Japan National Tourism Organization, instituição que realiza o exame é necessário acertar 60 a 70% da prova para ser aprovado para a segunda fase.

Na segunda fase os candidatos realizam prova oral no idioma escolhido. Em 2016 foram 11.307 candidatos, sendo que apenas 2.404 foram aprovados (21.3%).

O número de turistas estrangeiros que visitaram o Japão atingiu o recorde no ano de 2016 (24.04 milhões de pessoas), 21.8% a mais do que no ano de 2015.

Fonte: Yomiuri Shimbun