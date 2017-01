Aliança Cultural Brasil-Japão abre matrícula para curso de japonês

BRASIL (IPC Digital) – Você que está no Brasil ou conhece alguém no Brasil que sonha em ir ao Japão, fique ligado nestas oportunidades de aprendizagem da língua japonesa que abrem as portas na terra oriental.

Na Fundação Japão em São Paulo, são ministradas aulas dos níveis: Básico 2, Pré-intermediários 1 e 2, Intermediário 1 e o novo módulo para 2017, o Intermediário 2. O curso do nível Básico 2 é para aqueles que já sabem ler um pouco da escrita japonesa e têm uma certa noção de japonês. Já sabem, por exemplo, fazer uma auto-apresentação simples ou comunicar-se com assuntos casuais, como o que gosta de comer, o que fez no fim de semana etc.

No entanto, o livro didático também abrange níveis Introdutórios e Básico 1, voltados àqueles com nenhuma ou um pouco de experiência com o idioma japonês. As aulas para estes níveis são oferecidas pela Aliança Cultural Brasil-Japão, no curso Marugoto Aliança.

O curso utiliza os livros Marugoto Língua e Cultura, utilizados nos 28 países em que é ministrado, proporcionando aos alunos diretrizes consideradas referência para o ensino, aprendizado e avaliação do idioma. Este material didático é elaborado especialmente por professores da The Japan Foundation, fundamentado no JF Standard for Japanese-Language Education.

Esta metodologia é voltada a alunos a partir de 18 anos de idade e inclui não apenas o aprendizado do idioma, mas também atividades sobre a cultura, o dia a dia, os costumes e as tradições dos japoneses.

O dinamismo das aulas e a abordagem de todos estes assuntos, sempre atualizados, são alguns dos diferenciais do curso, que triplicou o número de alunos em seus cinco anos de existência.

Desde 2012, com a primeira turma, o curso vem recebendo grande procura não apenas de descendentes de japoneses, mas também de pessoas de todas as idades e origens, por diversas razões, desde interesse em mangás, animes ou artes marciais japonesas, até funcionários de empresas japonesas ou pessoas que sonham, um dia, em fazer uma viagem à Terra do Sol Nascente.

Uma novidade para este ano é a abertura do Intermediário 2, uma continuação do Intermediário 1, voltado a alunos já com bastante fluência no idioma. Para quem tiver curiosidade de saber mais sobre os diferentes módulos, um teste de nivelamento está disponível no site http://fjsp.org.br/marugoto/

Também é possível assistir a uma aula gratuitamente, para conhecer melhor a dinâmica. Para isso, é necessário agendar com antecedência na Fundação Japão.

Informações sobre o curso:

Fundação Japão em São Paulo – http://www.fjsp.org.br/marugoto

Avenida Paulista, 37 – 2º andar (próximo à Estação Brigadeiro do Metrô)

Telefone: (11) 3141-0110 | marugoto@fjsp.org.br

Aliança Cultural Brasil-Japão – http://www.aliancacultural.org.br

Rua Vergueiro, 727 – 5º andar (ao lado da estação Vergueiro do Metrô)

Telefone: (11) 3209-6630