Alerta máximo gripe aviária preocupa autoridades japonesas

Desde dezembro do ano passado até agora mais de 1 milhão is de aves foram sacrificadas no Japão por causa do surto de gripe aviária. Na quarta-feira (28) mais 92 mil animais foram sacrificados em instalações na cidade de Nankan, na província de Kumamoto, após o vírus da gripe aviária ser detectado em cinco aves mortas e duas vivas, segundo a agência de notícias japonesa “Kyodo”.

Nesta quinta-feira autoridades da província japonesa de Saga abateram cerca de 69 mil galinhas após detectarem uma estirpe altamente infecciosa da gripe aviária em animais mortos.

Trata-se da primeira vez que as autoridades detetam gripe aviária nesta província, desde que surgiu o novo surto em novembro de 2016, que levou o Ministério do Ambiente a elevar para o nível máximo o alerta contra o vírus. Além de Saga, foram encontrados casos em Niigata, Aomori, Hokkaido, Kumamoto e Miyazaki. Mais de 1,17 milhões de aves já foram abatidas.

Esta é a primeira vez que o vírus reaparece no Japão desde finais de 2014, sendo o pior surto desde 2011, quando foi necessário abater 700 mil aves.

O que é a gripe aviária?

A gripe aviária, também conhecida como gripe do frango, é um tipo de gripe transmitida por aves. Apesar de ser chamada de gripe, ela está longe de ser como o tipo de gripe que estamos acostumados a lidar – do tipo que tomamos um remédio e os sintomas logo desaparecem. A gripe aviária pode causar problemas seríssimos de saúde, podendo levar até mesmo à morte.

A doença surgiu inicialmente em 1997, quando uma epidemia de gripe se alastrou pela população de frangos de Hong Kong e um homem morreu após ser infectado pelo vírus transmissor da doença. Na época, cerca de um milhão e meio de aves foram mortas em Hong Kong para evitar a disseminação da doença. Praticamente todos os frangos de lá foram mortos. Mas, mesmo assim, surgiram novos casos da doença em 2003, na Coreia do Sul, onde também milhões de aves foram sacrificadas. Apesar dos esforços, a doença acometeu alguns criadores de frangos coreanos.

Hoje, a doença já bate na porta de cerca de 36 países ao redor do mundo (principalmente Ásia, África e Europa) e, apesar de só terem ocorrido cerca de 200 casos de gripe aviária em seres humanos, sua taxa de mortalidade é muito alta – mais de metade dos infectados morreram em decorrência da doença. O objetivo atualmente é controlar a incidência da gripe do frango e impedir uma pandemia da doença.

Sintomas de Gripe aviária

Os principais sinais e sintomas da gripe das aves costumam surgir dentro de dois a oito dias após a infecção, dependendo muito do tipo. Na maioria dos casos, estes sintomas se assemelham aos da gripe convencional, incluindo:

Tosse

Febre

Garganta inflamada

Dor muscular

Dor de cabeça

Falta de ar

Algumas pessoas também sentem náuseas e vômito ou diarreia. E em alguns casos, pode haver também conjuntivite.