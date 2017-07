Alberto Shiroma participa do Rádio IPC no Ar de Okinawa e faz um alerta para ficarmos sempre UNIDOS

O Brasil tem grandes ídolos na Sociedade Japonesa, como Márcia (ou Marushia, como preferem os japoneses) e Ramos (ou Ramossu, como preferem os japoneses), mas se falarmos em termos de toda a América Latina, não podemos esquecer do peruano mais famoso do Japão, Alberto Shiroma (ou Aruberuto Shiroma, como preferem os japoneses).

Ele chegou ao Japão em 1991, com 19 anos, como o prêmio de ter sido campeão de um concurso de enka no Perú. Mas comeu o pão que o diabo amassou no início, tentando a aprender a cantar Enka, absolutamente sozinho, em Tokyo, com professores discriminatórios, que diziam que quem não sabe falar japonês direito não pode cantar enka.

Foi quando ele resolveu ir para Okinawa, terra dos seus avós, e recomeçar do zero: aprendeu o japonês e a música okinawana da raiz, e começou como qualquer músico em início de carreira: nos botecos e nas ruas.

Hoje ele tem 24 discos lançados com a sua banda “Diamantes” e 6 discos da sua carreira solo, e inúmeros mega-sucessos de nível nacional, como o “Gambateando” (música dedicada a todos os latinos que vieram trabalhar no Japão), “Shouri no Uta” (A canção da vitória, que se tornou quase que a canção da Copa de 2002 Japão-Coreia) e o “Sanshin o Kata-teni” (com um cavaquinho sanshin nas mãos – que ele fez para todos os okinawanos que emigraram para muitos países do mundo inteiro) e muitos outros. Músicas que ele cantou no mega-show que aconteceu no Tedako-Matsuri, em Urasoe, Okinawa, para um público de cerca de 80 mil pessoas, no dia 23 de julho último.

Pois Alberto Shiroma esteve no dia 28 de julho, quinta-feira, no recém-inaugurado Restaurante Lili, de comida caseira brasileira, em Urasoe, Okinawa, para um bate-papo com Jhonny Sassaki e com este humilde vassalo que vos fala, pela Rádio IPC no Ar.

No final do bate-papo o cantor e compositor Alberto Shiroma deixou uma mensagem para toda a Comunidade Brasileira do Japão, concluindo com um alerta a toda a comunidade, para que permaneçamos sempre UNIDOS.

Com UNIÃO conseguimos tudo, sem UNIÃO não conseguimos nada, principalmente nesses tempos em que estamos na possível iminência de uma guerra nuclear com a Coréia do Norte mais ensandecida do que nunca. Além da possibilidade de ocorrência de terremotos e tsunamis (o governo japonês fala em 70% de probabilidade de ocorrer a qualquer momento num espaço de tempo de 30 anos. Se o governo japonês, que é super-conservador, fala em 70%, é porque a probabilidade é de quase 100%, com certeza) de proporções talvez nunca vistas na região de Tokai e Kanto.

A mensagem de Shiroma nos conclamando para estar sempre unidos é muito pertinente e oportuno. E não só unidos afetivamente, no coração. Mas unidos em termos de organização, para podermos nos ajudar uns aos outros, o mais rapidamente possível e de forma mais efetiva quanto necessária.